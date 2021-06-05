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Başkan Erdoğan’ın ‘doğal makası’ | “Benim ‘doğal Makas’ım. Sürekli yanımda taşırım”

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2021 16:59
Güncelleme:05.06.2021 17:01
Başkan Erdoğan kısa bir değerlendirmenin ardından “Kurdeleyi getirelim, makaslarımız hazır mı?” diye sordu. “Burada da makas mı yok?” diyen Başkan Erdoğan‘a “Sayın Cumhurbaşkanım, burası tamamen doğal bir ortam” cevabı verildi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, “İnsaf edin artık, makas çocuklarda mı olacaktı? Siz onlara vereceksiniz” dedi. Gülüşmelerin başladığı bu sırada Başkan Erdoğan “Siz doğal makas bulamıyor musunuz?” dedi ve cebinden kendi ‘doğal makas’ını çıkardı. “Devamlı yanımda taşırım, öğrensinler diye” diyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Zülküf Valim, bak bu doğal makastır. Ay yıldız var, görüyorsun. Ve maharetleri de çoktur.”
Başkan Erdoğan’ın, “Benim ‘doğal Makas’ım. Sürekli yanımda taşırım”
Başkan Erdoğan’ın, “Benim ‘doğal Makas’ım. Sürekli yanımda taşırım”
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