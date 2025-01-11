11 Ocak 2025, Cumartesi
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Başkan Erdoğan’ın Diyarbakır mesajlarının şifresi A Haber’de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Diyarbakır il kongresinde "Terör belasını bitirmek için önümüze yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi gerekir” dedi." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın Diyarbakır’da verdiği mesajları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan AK Parti MKYK Üyesi Oya Eranat ve STK Temsilcisi Muhammed Dara Akar değerlendirdi.