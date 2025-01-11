11 Ocak 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’ın Diyarbakır mesajlarının şifresi A Haber’de
Başkan Erdoğan’ın Diyarbakır mesajlarının şifresi A Haber’de

Başkan Erdoğan’ın Diyarbakır mesajlarının şifresi A Haber’de

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2025 16:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Diyarbakır il kongresinde "Terör belasını bitirmek için önümüze yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi gerekir” dedi." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın Diyarbakır’da verdiği mesajları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan AK Parti MKYK Üyesi Oya Eranat ve STK Temsilcisi Muhammed Dara Akar değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın Diyarbakır mesajlarının şifresi A Haber’de
Diyarbakır mesajlarının şifresi A Haber’de
Diyarbakır mesajlarının şifresi A Haber’de
Terör örgütü kendisini feshetmeli
"Terör örgütü kendisini feshetmeli"
Terör örgütü kendini feshetmeli
"Terör örgütü kendini feshetmeli"
Birliğimiz yılanlara yedirmeyeceğiz
"Birliğimiz yılanlara yedirmeyeceğiz"
Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir
"Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir"
Halep’te kanlı eylem engellendi
Halep’te kanlı eylem engellendi
DEM heyetinden Demirtaş’a ziyaret!
DEM heyetinden Demirtaş'a ziyaret!
Esad’ın yıktığı Kabun A Haber drone kamerasında
Esad’ın yıktığı Kabun A Haber drone kamerasında
Panama krizi nasıl patlak verdi?
Panama krizi nasıl patlak verdi?
DEM Parti heyetinden Demirtaş’a ziyaret!
DEM Parti heyetinden Demirtaş'a ziyaret!
Ferdi Tayfur anısına: Hatıran Yeter
Ferdi Tayfur anısına: Hatıran Yeter
Diyarbakır’da Başkan Erdoğan heyecanı!
Diyarbakır’da Başkan Erdoğan heyecanı!
Daha Fazla Video Göster