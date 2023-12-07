07 Aralık 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğinde yeni durak: Yunanistan!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. İki ülke ilişkilerinde, dönem dönem kırılmalara yol açan konu başlıklarının masada olması bekleniyor. İşte detaylar...