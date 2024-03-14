Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği! Putin ve Sisi’yi konuk edecek Bağdat’a gidecek

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimlerine odaklandı. Ancak sonrası da önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında Irak'a gidecek. Mısır Devlet Başkanı Sisi ve Rusya lideri Putin'i de Ankara'da ağırlayacak. Mayıs ayında Miçotakis ile bir kez daha el sıkışacak olan Erdoğan yıl içinde üç önemli uluslararası zirveye de katılacak.

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