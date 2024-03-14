14 Mart 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği! Putin ve Sisi’yi konuk edecek Bağdat’a gidecek
Türkiye 31 Mart Yerel Seçimlerine odaklandı. Ancak sonrası da önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında Irak'a gidecek. Mısır Devlet Başkanı Sisi ve Rusya lideri Putin'i de Ankara'da ağırlayacak. Mayıs ayında Miçotakis ile bir kez daha el sıkışacak olan Erdoğan yıl içinde üç önemli uluslararası zirveye de katılacak.