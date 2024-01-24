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Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği! İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 19:40
Güncelleme:24.01.2024 19:42
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Kritik görüşme sonrası iki ülke arasında ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda 10 anlaşma imzalanırken iki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu İşte görüşmenin detayları...
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