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Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği hızlı başladı!

Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği hızlı başladı! "Dünya 5'ten büyüktür"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 01:08
Başkan Erdoğan ABD temasları hızlı başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yarın yapacağı kritik konuşma öncesi Türk-Amerikan ulusal yönlendirme komitesi akşam yemeğine katıldı. Erdoğan İsrail’in katliam politikasının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekerken, Tel Aviv ve Washington’ı da uyardı.
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