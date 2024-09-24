Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği hızlı başladı! "Dünya 5'ten büyüktür"

Başkan Erdoğan ABD temasları hızlı başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yarın yapacağı kritik konuşma öncesi Türk-Amerikan ulusal yönlendirme komitesi akşam yemeğine katıldı. Erdoğan İsrail’in katliam politikasının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekerken, Tel Aviv ve Washington’ı da uyardı.

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