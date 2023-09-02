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Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği başlıyor! Erdoğan önce Soçi ardından Hindistan ve ABD'ye gidecek

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 10:34
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor. Başkan Erdoğan önce Soçi'ye, ardından Hindistan ve ABD'ye gidecek. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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