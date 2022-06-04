04 Haziran 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan’ın dakikalarca ayakta alkışlanan konuşması
Partisinin 21 yıllık çalışmalarını anlatan Başkan Erdoğan, "Bu milletin son ferdi de şehit olmadan tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz” dedi. Bu sözler ayakta alkışlandı.