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Başkan Erdoğan’ın dakikalarca ayakta alkışlanan konuşması

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2022 12:21
Partisinin 21 yıllık çalışmalarını anlatan Başkan Erdoğan, "Bu milletin son ferdi de şehit olmadan tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz” dedi. Bu sözler ayakta alkışlandı.
Erdoğan’ın ayakta alkışlanan konuşması
Erdoğan’ın ayakta alkışlanan konuşması
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