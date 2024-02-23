24 Şubat 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'ın çocuklarla sohbeti gülümsetti: Balıkesir’i merak etmeyin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sırasında Sarp ve Rümeysa adlı çocuklarla arasındaki sohbet kameralara yansıdı. Öte yandan Balıkesir'deki programını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kentten vatandaşların sevgi gösterileri arasında uğurlandı.