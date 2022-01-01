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Başkan Erdoğan’ın baş döndüren diplomasi trafiği! 14 ülkeye gitti onlarca lideri ağırladı

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Giriş: 01.01.2022 11:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı koronavirüs bile tutamadı. Başkan Erdoğan, yıllardır aralıksız sürdürdüğü yoğun diplomasi trafiğine 2021 yılında da devam etti. Yıl içinde 2'si Azerbaycan'a olmak üzere 14 yurt dışı ziyareti yaptı. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanını da Türkiye'de ağırladı.
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