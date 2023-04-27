Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi takdir topluyor

Türkiye diplomaside attığı sağlam adımlar ile artık aranan bir aktör olarak ön plana çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın başarılı diplomatik atılımları tüm dünyaya barışın ayak sesleri olarak yorumlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Balkanlar gerilimi, Katar krizinin ardından şimdi de Türkiye, Sudan'daki anlaşmazlıkta arabuluculuk rolünü üstlenebilir.

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