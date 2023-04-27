27 Nisan 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi takdir topluyor
Türkiye diplomaside attığı sağlam adımlar ile artık aranan bir aktör olarak ön plana çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın başarılı diplomatik atılımları tüm dünyaya barışın ayak sesleri olarak yorumlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Balkanlar gerilimi, Katar krizinin ardından şimdi de Türkiye, Sudan'daki anlaşmazlıkta arabuluculuk rolünü üstlenebilir.