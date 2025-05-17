17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi! Krizlerin çözümüne liderlik etti
Başkan Erdoğan dünyadaki krizlerin çözümünde liderlik etti. Son olarak Ukrayna-Rusya müzakere masası, İran ile Avrupa Birliği görüşmeleri İstanbul'da yapıldı. Dünya Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisini konuşurken gelişmelerin çeşitli ülkelerdeki yankılarını A Haber ekipleri anlattı.