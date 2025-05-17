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Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi! Krizlerin çözümüne liderlik etti

Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi! Krizlerin çözümüne liderlik etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 08:14
Başkan Erdoğan dünyadaki krizlerin çözümünde liderlik etti. Son olarak Ukrayna-Rusya müzakere masası, İran ile Avrupa Birliği görüşmeleri İstanbul'da yapıldı. Dünya Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisini konuşurken gelişmelerin çeşitli ülkelerdeki yankılarını A Haber ekipleri anlattı.
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Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi! Krizlerin çözümüne liderlik etti
Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi!
Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi!
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