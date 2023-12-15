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Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi! 3 yılda 3 savaş ve Türkiye’nin barış çabaları

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Giriş: 15.12.2023 22:03
3 yılda 3 savaş ve Türkiye'nin dikkat çeken barış diplomasisi var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karabağ, Ukrayna ve Gazze savaşlarının çözümü için nasıl bir diplomasi yürüttü? İşte tüm detaylar…
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Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi! 3 yılda 3 savaş ve Türkiye’nin barış çabaları
Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi! 3 yılda 3 savaş ve Türkiye’nin barış çabaları
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