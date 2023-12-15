Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi! 3 yılda 3 savaş ve Türkiye’nin barış çabaları

3 yılda 3 savaş ve Türkiye'nin dikkat çeken barış diplomasisi var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karabağ, Ukrayna ve Gazze savaşlarının çözümü için nasıl bir diplomasi yürüttü? İşte tüm detaylar…

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