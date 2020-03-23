Başkan Erdoğan'ın aradığı Esma Çökmen A Haber'e konuştu

A Haber, Başkan Erdoğan'ın telefonla görüştüğü Esma Çökmen'in evine konuk oldu. Berat gecesini kutladığı Başkan Erdoğan'ın kendisini aradığını söyleyen Esma Çökmen, 12 yıl önce tanıştığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefonla görüştü. Başkan Erdoğan, Çökmen'e evden çıkmaması gerektiğini hatırlatarak "Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le görüşmesini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." ifadelerini kullandı.

A HABER ESMA ÇÖKMEN'İN EVİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç gecesini mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefon görüşmesinin videosunu Twitter hesabından paylaşmıştı. Peki sürpriz görüşmede nasıl gerçekleşti?

A Haber, Esma Çökmen'in evine konuk oldu ve görüşmenin detayları hakkında kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdi. Esma Çökmen Başkan Erdoğan ile 12 yıl önce tanıştığını söyleyerek, sürpriz görüşmenin detaylarını anlattı. Öte yandan Esma Çökmen'in evinin duvarlarındaki Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte olduğu fotoğraflar dikkatlerden kaçmadı.