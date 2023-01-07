Başkan Erdoğan’ın Antalya programı! Millet ile buluşacak Zülfiye nineyi ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya programı oldukça yoğun. Önce toplu açılış programına katılacak ardından yangında evleri hasar gören ve yeni evlerine kavuşan köylülerle bir araya gelecek. Buradaki programın ardından selde zarar gören Kumluca’ya geçecek. Başkan Erdoğan burada halka hitap edecek ve telefon görüştüğü Zülfiye Ceylan ile buluşacak. Programın detaylarını A Haber muhabirleri Vural Efecik ve Yasin Anzerli aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yoğun bir Antalya programı olacak. Saatler 13'ü gösterdiğinde toplu açılışa katılacak. Buradaki programın ardından selden etkilenen Kumluca ilçesine saat 15.00 sıralarında geçecek. Burada Başkan Erdoğan Kumluca halkına seslenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kumluca'ya ilk olarak 2005 yılında başbakan olarak gitmişti. 18 yıl aradan sonra "Cumhurbaşkanı" olarak 2. defa ziyaret edecek.

Geçtiğimiz günlerde Kumluca'da sel felaketi yaşanmıştı. Başkan Erdoğan önce Narinciye Mahallesi'nde miting alanında programa katılacak. Başkan Erdoğan ilk olarak selden en çok etkilenen Gavur Deresi bölgesinde incelemelerde bulunacak. Sonrasında telefonlara aradığı ve geçmiş olsun dilediği Zülfiye Ceylan'ı ziyaret edecek.

Kumluca'da 3 bin örtü altı (sera) üretim yapan çiftçi bölgede zarar görmüştü. Devlet 5 bakan ile birlikte bölgede tüm imkanlarını seferber etti. 3 bin üreticiye ilk etapta 40 milyon destek sağlandı. Bu anlamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret oldukça önem kazanıyor ve millet ile kucaklaşması dikkat çekiyor.