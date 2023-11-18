18 Kasım 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'ın Almanya’da verdiği mesajlar Almanları kudurttu! Dünya basınında böyle yankı buldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretinde terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma sert bir dille tepkisini göstererek, ABD ve Batı'nın bu vahşete sessiz kalmasını eleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Berlin'den verdiği mesaj dünya basınında geniş yer buldu. Özellikle Alman basını Erdoğan'ın verdiği mesajı manşetine taşıdı. Basında yer alan ifadelere bakılınca Başkan Erdoğan'ın Almanların ayarı ile fena bir şekilde oynadığı gözler önüne serildi. Detayları A Haber Muhabiri Fatih Özyar aktardı.