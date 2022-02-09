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Başkan Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili tartışma! Neyi hedefliyorlar?

A Haber
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Giriş: 09.02.2022 11:32
Başkentte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağıyla ilgili başlayan tartışma ile ilgili AK Parti kurmaylarından Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan tartışmayı sonlandıracak bir açıklama geldi. MHP lideri Bahçeli'den de yasal düzenleme sinyali geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ise önce ‘İtirazımız olmaz’ deyip sonra ‘Aday olamaz’ ifadelerini kullandı. Ankara'dan detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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