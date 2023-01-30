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Başkan Erdoğan’ın adaylığına neden karşı çıkıyorlar? 367 krizinin aktörleri yine devrede mi?

A Haber
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Giriş: 30.01.2023 12:47
Seçim tarihinin belli olmasında sonra adaylarını açıklayan 6’lı masanın aktörleri 11. kez toplandıktan sonra adaylarını açıklayamadıkları gibi hukuken hiçbir sorun teşkil etmeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına karşı çıktıklarını ilan etti. Kendi içinde yaşadıkları kavgaların üstünü örtmek için Başkan Erdoğan’ın adaylığını hedef alan 6’lı masanın amacı ne? 367 krizinin aktörleri yine devrede mi? Kimler neden yeni bir hukuk skandalını gündeme getiriyor? Adaylık tartışmasının arka planında ne var? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Murat Özer değerlendirdi.
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