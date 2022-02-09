09 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’ın adaylığı üzerinden kara propaganda! Yasal düzenleme sinyali
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağıyla ilgili çıkan tartışmalarla ilgili bu kez AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuştu. Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel olmadığını anlattı, "Kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyorlar" dedi.