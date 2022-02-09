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Başkan Erdoğan’ın adaylığı üzerinden kara propaganda! Yasal düzenleme sinyali

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Giriş: 09.02.2022 08:55
Güncelleme:09.02.2022 08:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağıyla ilgili çıkan tartışmalarla ilgili bu kez AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuştu. Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel olmadığını anlattı, "Kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyorlar" dedi.
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