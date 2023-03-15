Başkan Erdoğan’ın adaylığı için imza toplanıyor

Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başladı. Bu arada Cumhur İttifakı'nın katılım daveti yaptığı Yeniden Refah Partisi kararını yarın açıklayacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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