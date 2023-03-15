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Başkan Erdoğan’ın adaylığı için imza toplanıyor

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 16:34
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başladı. Bu arada Cumhur İttifakı'nın katılım daveti yaptığı Yeniden Refah Partisi kararını yarın açıklayacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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