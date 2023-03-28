Başkan Erdoğan’ın adaylığı! Başkan Şentop: Tartışma hukuki değil siyasi

TBMM Başkanı Şentop Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Şentop açıklamasında "Bu tartışmalardan çok daha önce kanuna ek madde koyduk. Bu tartışma hukuki değil siyasi olarak yürütülüyor." dedi.

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