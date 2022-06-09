Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olan EFES-2022'de konuştu, son dönemde ilişkilerin gerildiği Yunanistan'a tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum" diye konuştu. Yunanistan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 16 haritayı yine yayınladı. Peki Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Yunanistan'da nasıl yankılandı? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN