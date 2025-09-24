24 Eylül 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan'ın ABD temasları! Programında neler var?

Başkan Erdoğan'ın ABD temasları! Programında neler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 16:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu kapsamında New York temasları sürüyor. Başkan Erdoğan'ın bugünkü programında neler var? ABD'den ayrıntıları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.
