18 Eylül 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'ın AB resti dünya basınında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını" isteyen tavsiye kararına sert tepki gösterdi. Peki Erdoğan'ın "AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz" ifadesi Avrupa'da nasıl yankı buldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.