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Başkan Erdoğan'ın AB resti dünya basınında

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 10:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını" isteyen tavsiye kararına sert tepki gösterdi. Peki Erdoğan'ın "AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz" ifadesi Avrupa'da nasıl yankı buldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan aktardı.
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