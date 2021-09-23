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Başkan Erdoğan’ın 4 günlük ABD ziyareti! Diplomatik kritik temaslarda bulundu

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Giriş: 23.09.2021 13:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere geçen pazar günü New York'a gitti. Başkan Erdoğan dört günlük ziyaretine pek çok önemli temas sığdırdı. BM hitabından, Türkevi’nin açılışına ve ikili görüşmelere kadar Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini A Haber derledi. İşte tüm detaylar…
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