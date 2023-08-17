Başkan Erdoğan'ın 1974 yılındaki tiyatro gösterisi! Atila Aydıner A Haber'de aktardı: Cumhurbaşkanımız sanattan çok iyi anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce Tepebaşı tiyatrosunda yönetip, başrol oynadığı Mas-kom-yah adlı oyunu icra ettiği günleri, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner A Haber’de aktardı. Aydıner, “Sayın Cumhurbaşkanımız tiyatrodan, sinemadan, sanattan, baleden ve devlet tiyatrolarında bulunan tüm sanatlardan çok iyi anlar” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın tiyatrodaki yeteneğine dikkat çeken Aydıner, Necmettin Erbakan tarafından oyunu sergilemek üzere Ankara’ya davet edildiklerini en Erbakan’ın oyunu en önden izlediğini vurguladı.