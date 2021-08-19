Başkan Erdoğan’ın 11 yıl önceki Somali ziyareti tarihi değiştirdi

Somali Federal Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında ülkesine gerçekleştirdiği ilk ziyaretin önemini değerlendirdi. Başkan Erdoğan'ın bir halkın kaderini değiştiren ziyarete imza attığını belirten Abdulkadir Muhammed Nur, İstanbul’dan gelen ışık Somali’yi aydınlatır mı? algısına vurgu yaptı.