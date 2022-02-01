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Başkan Erdoğan’ı savunan avukat suçlu bulundu! Hakaret etti, faturası savunana kesildi

A Haber
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Giriş: 01.02.2022 13:35
Ankara'da bir avukat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında aslı astarı olmayan iddialarla suç duyurusunda bulundu. Devreye, Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın girdi. Hakaret eden avukat, yargılama sonucunda suçlu bulundu ama Ankara barosu faturayı, Başkan Erdoğan'ın avukatına kesti.
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