11 Aralık 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'ı hedef alan FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'nın talimatları deşifre oldu
FETÖ'nün casusu eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın kod adıyla Hacıbey'in Başkan Erdoğan'ı iktidardan indirmek için verdiği talimatları deşifre oldu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında şu anda tutuklu bulunan FETÖ'nün kara kutusu Altaylı'nın 'sokak çağrısı' yaptığı o sözleri belgeleriyle anlattı. Peki FETÖ'den hüküm giyen eski istihbaratçı Altaylı, İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ'a ne dedi? Tüm ayrıntılar haberimizde...