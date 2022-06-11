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Başkan Erdoğan'ı gören küçük kızın mutluluk gözyaşları

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Giriş: 11.06.2022 19:20
Van’da binlerce vatandaş, sıcak havaya rağmen miting alanında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı heyecanla bekledi. Erdoğan'ın sahneye davet ettiği küçük kızlar mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Küçük kızlar, "Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Her zaman hayalimdi sizi bu kadar yakından görmek" dedi.
Başkan Erdoğan’ı gören küçük kızın mutluluk gözyaşları
Başkan Erdoğan'ı gören küçük kızın mutluluk gözyaşları
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