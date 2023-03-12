13 Mart 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'ı gördü gözyaşlarını tutamadı! Hatay'da duygu dolu anlar: Allah size güç kuvvet versin
Başkan Erdoğan’ın Hatay Defne’deki sahra hastanesini ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşlarını tutamayan depremzede bir kadın vatandaşın ağladığını gören Başkan Erdoğan, "Ağlama bizi de ağlatacaksın." dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan depremzede kadın Başkan Erdoğan’a sarılarak "Allah size güç kuvvet versin." derken, Başkan Erdoğan "Allah size de versin. Biz sizi güçlü görürsek daha da güçleniyoruz." sözleriyle depremzede kadını teselli etti.