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Başkan Erdoğan'ı gördü gözyaşlarını tutamadı! Hatay'da duygu dolu anlar: Allah size güç kuvvet versin

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Giriş: 12.03.2023 23:42
Başkan Erdoğan’ın Hatay Defne’deki sahra hastanesini ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşlarını tutamayan depremzede bir kadın vatandaşın ağladığını gören Başkan Erdoğan, "Ağlama bizi de ağlatacaksın." dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan depremzede kadın Başkan Erdoğan’a sarılarak "Allah size güç kuvvet versin." derken, Başkan Erdoğan "Allah size de versin. Biz sizi güçlü görürsek daha da güçleniyoruz." sözleriyle depremzede kadını teselli etti.
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