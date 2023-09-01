Başkan Erdoğan’ı destekledikleri için saldırdılar! Anne ve kızı sözlü tacize uğradı, darp edildi

İstanbul Kartal'da bir anne ve kızı AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri için düzenli şekilde sözlü tacize uğradı. Son olarak annenin darbedildiği öğrenildi. Genç kız sosyal medyadan bir video paylaşarak yardım istedi.

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