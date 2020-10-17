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Başkan Erdoğan Fatih gemisinde yeni doğal gaz rezervini açıklamak üzere yola çıktı

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Giriş: 17.10.2020 13:50
Güncelleme:17.10.2020 14:22
Son dakika haberi... Türkiye'nin beklediği gün geldi çattı. Başkan Erdoğan, Zonguldak'ta bulunan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı. Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak evinin yakınındaki helikopter pistine geldi. Erdoğan buradan helikoptere binerek yola çıktı.

Başkan Erdoğan yola çıktı
Başkan Erdoğan yola çıktı
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