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Başkan Erdoğan’dan zirveye video mesaj! "İstanbul'da kurulan müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız"

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 18:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi’ne videomesaj gönderdi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğinin altını yeniden çizdi. Başkan Erdoğan ayrıca Karadeniz’de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile işbirliği halinde Karadeniz’de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Barışın inşası için daha önce İstanbul’da kurduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız” dedi.
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