Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitim hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Özellikle aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması yüz yüze eğitim için bizi daha çok cesaretlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda alınması gereken önlemleri birlikte belirlediler." dedi.