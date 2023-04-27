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Başkan Erdoğan’dan yurt dışındaki Türklere müjdeler! A Haber Almanya’da yaşayan Türklerle konuştu

A Haber
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Giriş: 27.04.2023 09:01
AK Parti'nin 12 Nisan'da açıkladığı seçim beyannamesinde yer alan yurt dışındaki vatandaşlara yönelik vaatler, Almanya'daki vatandaşlar tarafından memnunlukla karşılandı. Bu vaatler arasında en dikkat çeken, çifte vatandaşlık ve yurt dışındaki Türklere Türkiye'de staj imkanı oldu. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'da sokağa çıktı vatandaşlara AK Parti'nin seçim vaatlerini sordu.
Yurt dışındaki Türklere müjdeler YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERE MÜJDELER

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