Başkan Erdoğan’dan yurt dışındaki Türklere müjdeler! A Haber Almanya’da yaşayan Türklerle konuştu

AK Parti'nin 12 Nisan'da açıkladığı seçim beyannamesinde yer alan yurt dışındaki vatandaşlara yönelik vaatler, Almanya'daki vatandaşlar tarafından memnunlukla karşılandı. Bu vaatler arasında en dikkat çeken, çifte vatandaşlık ve yurt dışındaki Türklere Türkiye'de staj imkanı oldu. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'da sokağa çıktı vatandaşlara AK Parti'nin seçim vaatlerini sordu.

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