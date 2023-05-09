09 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı: Son ana kadar demokratik hakkınızı kullanın

Başkan Erdoğan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı: Son ana kadar demokratik hakkınızı kullanın

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2023 18:17
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde 1 milyon 785 bin 570 kişi oy kullandı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yurt dışındaki tüm kardeşlerimi son ana kadar bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. İşte detaylar...
Erdoğan’dan yurt dışında yaşayanlara çağrı
Erdoğan'dan yurt dışında yaşayanlara çağrı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Bir petrol müjdesi de Manisa’dan mı?
Bir petrol müjdesi de Manisa'dan mı?
Deprem bölgesinde oy nasıl kullanılacak?
Deprem bölgesinde oy nasıl kullanılacak?
CHP’nin troll ağı deşifre oldu
CHP'nin troll ağı deşifre oldu
AK Parti sosyal medyayı salladı!
AK Parti sosyal medyayı salladı!
Üretim başladı! Dünyada 2. sırada
Üretim başladı! Dünyada 2. sırada
AK Parti seçim otobüsüne saldırı!
AK Parti seçim otobüsüne saldırı!
Terör destekçilerinden sandığa müdahale!
Terör destekçilerinden sandığa müdahale!
Eski Pakistan Başbakanı tutuklandı!
Eski Pakistan Başbakanı tutuklandı!
Çalışan istedi AK Parti yaptı!
Çalışan istedi AK Parti yaptı!
Yarısı Bizden kampanyasına yoğun ilgi
"Yarısı Bizden" kampanyasına yoğun ilgi
Daha Fazla Video Göster