Başkan Erdoğan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrı: Son ana kadar demokratik hakkınızı kullanın

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde 1 milyon 785 bin 570 kişi oy kullandı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yurt dışındaki tüm kardeşlerimi son ana kadar bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. İşte detaylar...