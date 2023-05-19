19 Mayıs 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan yurt dışı seçmene mesaj
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından seçim mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.