AK Parti’nin Grup Toplantısı'nda Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert eleştirilerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Barış arayışı varsa sende bana meydan okuma, haddini bil. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı. Hiçbirinden sana fayda gelmez ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın'' diye konuştu.