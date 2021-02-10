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Başkan Erdoğan’dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e sert sözler: Haddin bil çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın

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Giriş: 10.02.2021 13:23
Güncelleme:10.02.2021 13:23
AK Parti’nin Grup Toplantısı'nda Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert eleştirilerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Barış arayışı varsa sende bana meydan okuma, haddini bil. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı. Hiçbirinden sana fayda gelmez ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın'' diye konuştu.

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