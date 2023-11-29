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Başkan Erdoğan'dan yerel seçimin işaret fişeği: Yeniden İstanbul

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Giriş: 29.11.2023 13:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma bir kez daha tepki gösteren Erdoğan, Netanyahu için "Gazze kasabı Netanyahu" tanımlamasını yaptı. İspanya'yı Gazze'deki tutumu konusunda tebrik eden Erdoğan, "Avrupa'da vicdanlı hareket eden tek ülke." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, ekonomide atılan adımların meyve verdiğine dikkat çekerek "Merkez Bankası rezervleri 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolar seviyesine çıktı." dedi. Başkan Erdoğan 31 Mart öncesi yerel seçimin işaret fişeğini de atarak "Yeniden İstanbul" sloganını duyurdu.
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