Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! "Alternatifsiz değilsiniz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum. Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN