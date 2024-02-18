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Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! "Alternatifsiz değilsiniz"

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2024 18:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum. Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir.
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