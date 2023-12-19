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Başkan Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok

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Giriş: 19.12.2023 14:29
Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, seçim hazırlıklarına da değindi. Muhalefetteki süreci "Anlatmama gerek yok." sözleriyle değerlendiren Erdoğan, "Bizde kavga, gürültü yok, rahatız." diye konuştu.
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