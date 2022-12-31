31 Aralık 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! 2022 yılında tamamlanan projeleri paylaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yılın son gününde mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Sosyal medya hesabından yeni yıl mesajını paylaştı. 2022 yılında tamamlanan projelere vurgu yaptı ve Türkiye Yüzyılı’na dikkat çekti. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.