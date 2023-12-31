31 Aralık 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında, "Bölgemizdeki barış çabalarının neticeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Dostlarımızla ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyoruz. Dünyayı daha iyi, daha adil, daha müreffeh bir geleceğe hazırlamaya dönük her çabaya destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.