Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında, "Bölgemizdeki barış çabalarının neticeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Dostlarımızla ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyoruz. Dünyayı daha iyi, daha adil, daha müreffeh bir geleceğe hazırlamaya dönük her çabaya destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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