Başkan Erdoğan'dan yeni sınır ötesi harekat mesajı mı? Pençe – Kilit bölgesi nasıl genişler? Uzman isimler A Haber'de anlattı

Terörle kaynağında mücadele stratejisinin kodları neler? Pençe-Kilit Harekatı hangi aşamada? Bahar aylarında ne olacak? Gazeteci Güngöz Yavuzaslan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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