Başkan Erdoğan’dan “Yeni Harekat” sinyali! Güvenli hat nasıl oluşturuldu?

Kabine toplantısında Başkan Erdoğan’ın verdiği mesajlar çok önemliydi ve yeni harekatlardan bahsetti. Peki üs bölgeleri stratejisi nasıl işliyor? Irak’ın kuzeyinde 300 kilometrelik güvelik hattı nasıl oluşturuldu? Pençe operasyonları serisiyle 2019’dan bugüne neler yapıldığını ve konuyla ilgili detayları uzman isimler A Haber canlı yayınında açıkladı.

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