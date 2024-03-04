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Başkan Erdoğan'dan yeni harekat mesajı! Yaz ayını işaret etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 18:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Terörle mücadele sınırlarımızın içinde ve dışında engellere aldırmadan kararlıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi bu yaz çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.
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