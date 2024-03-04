04 Mart 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan yeni harekat mesajı! Yaz ayını işaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Terörle mücadele sınırlarımızın içinde ve dışında engellere aldırmadan kararlıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi bu yaz çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.