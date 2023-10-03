Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Darbe anayasasından kurtulmalıyız

Başkan Erdoğan Ankara'da Danıştay Eğitim Tesisi açılış töreninde konuştu. Burada yeni anayasa için dikkat çeken ifadeler kullanan Başkan Erdoğan "Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Vesayetçilerin, 27 Mayıs 1960 darbesiyle, 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti gelmiştir. Bu talebe siyaset kurumu başta olmak üzere sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama yükümlülüğü yoktur. " dedi.

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