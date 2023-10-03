03 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Darbe anayasasından kurtulmalıyız

Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Darbe anayasasından kurtulmalıyız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2023 15:05
Başkan Erdoğan Ankara'da Danıştay Eğitim Tesisi açılış töreninde konuştu. Burada yeni anayasa için dikkat çeken ifadeler kullanan Başkan Erdoğan "Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Vesayetçilerin, 27 Mayıs 1960 darbesiyle, 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti gelmiştir. Bu talebe siyaset kurumu başta olmak üzere sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama yükümlülüğü yoktur. " dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı
Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yeni anayasa turu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa turu
Ayşenur Arslan İstanbul Adliyesi’ne getirildi
Ayşenur Arslan İstanbul Adliyesi'ne getirildi
Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
CHP’li Canpolat’tan tepki çeken sözler
CHP'li Canpolat'tan tepki çeken sözler
64 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya paylaştı
64 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya paylaştı
Terör operasyonuyla ilgili yeni görüntüler
Terör operasyonuyla ilgili yeni görüntüler
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Dehşet dolu dakikaları canlı yayında anlattı
Dehşet dolu dakikaları canlı yayında anlattı
Teröristler hangi güzergahı kullandı?
Teröristler hangi güzergahı kullandı?
Halk TV değil PKK TV!
Halk TV değil PKK TV!
Halk TV sunucusu PKK’lıları akladı!
Halk TV sunucusu PKK’lıları akladı!
Daha Fazla Video Göster