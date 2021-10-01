Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması | İşte konuşmasından öne çıkan başlıklar

TBMM, 2.5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap etti. TBMM'nin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu görevlerini layıkıyla yapacağına inandığını belirten Başkan Erdoğan, yeni anayasa teklifine değindi. Başkan Erdoğan, "Yeni anayasa milletimize verebileceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır" dedi. Terör örgütlerinin ve siyasi bağlarının maskelerinin düşeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Adına Kürt sorunu denilen şeyi de tüm boyutlarıyla biz çözdük" şeklinde konuştu. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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