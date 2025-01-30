30 Ocak 2025, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan ''yangın faciası'' açıklaması: Kimin sorumluluğu varsa hesap sorulacak
Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına geniş yer ayırdı. "Kimin sorumluluğu, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gerekeni yapacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.'' dedi. Başkan Erdoğan ana muhalefet partisi CHP’ye de sert sözlerle yüklendi.