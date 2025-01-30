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Başkan Erdoğan’dan ’’yangın faciası’’ açıklaması: Kimin sorumluluğu varsa hesap sorulacak

Başkan Erdoğan'dan ''yangın faciası'' açıklaması: Kimin sorumluluğu varsa hesap sorulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 01:29
Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına geniş yer ayırdı. "Kimin sorumluluğu, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gerekeni yapacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.'' dedi. Başkan Erdoğan ana muhalefet partisi CHP’ye de sert sözlerle yüklendi.
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Başkan Erdoğan’dan ’’yangın faciası’’ açıklaması: Kimin sorumluluğu varsa hesap sorulacak
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